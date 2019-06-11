Улан-удэнка, которой стало плохо за рулём, устроила тройное ДТП

В ДТП одна из машин перескочила через трамвайные пути
Сегодня утром на проспекте Автомобилистов случилось крупное ДТП. По словам очевидцев, женщине-водителю на рулём «Тойоты Ленд Крузер 200» стало плохо.
- Внедорожник выехал на встречную полосу врезался в «Тойоту Хайлендер». От удара «Хайлендер» отбросило на большегруз. ДТП спровоцировало огромную пробку. Все трамваи со стороны кольцевой развязки в направлении «Стрелки» были остановлены. В противоположном направлении движение также было заблокировано, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец происшествия.
По словам свидетеля аварии, в ДТП пострадала женщина-водитель «Тойоты Ленд Крузер». На место приехала «скорая» и сотрудники Госавтоинспекции.
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