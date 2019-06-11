Улан-удэнка обманула 10 человек на 46 миллионов рублей

Мошенница втёрлась в доверие к жертвам и даже ходила на их семейные праздники



В Бурятии окончено расследование уголовного деля о мошенничестве в особо крупном размере.



30-летняя улан-удэнка предлагала людям краткосрочное инвестирование в бизнес. При этом обещала, что вложенные средства вернутся более крупными суммами. Одним из первых клиентов стал её знакомый. Он поверил женщине и отдал 14 миллионов рублей.



В последующем улан-удэнка арендовала офис, где, принимая клиентов, активно интересовалась их жизнью, налаживала тесные дружеские связи, и даже ходила на их семейные праздники. Люди без опасений передавали ей свои сбережения.



При этом, чтобы сохранить доверие и привлечь ещё больше потенциальных клиентов, она выплачивала незначительные суммы некоторым «инвесторам». Когда выплаты прекратились, обманутые люди стали обращаться в полицию.



- Таким образом в 2017 году она обманула девять человек. Наибольшая привлечённая сумма составила около 21 миллиона рублей, наименьшая – 540 тысяч. Уже в 2018 году она совершила хищение более миллиона рублей у жителя Улан-Удэ под предлогом получения предоплаты за поставку партии сотовых телефонов. – сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



В общей сложности обвиняемая украла у десяти человек более 46 миллионов рублей.



В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мошеннице грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили в МВД по Бурятии.

