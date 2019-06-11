«К себе не заехать»: Дорожники в Бурятии заблокировали жилые дома

По её словам, сегодня им пришлось на ночь оставить машину на улице, а не в гараже, как обычно. После дождя автомобиль испачкался, в салоне появилась пыль.









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Жители улицы Надежда в посёлке Вахмистрово в пригороде Улан-Удэ разочарованы ремонтом долгожданной дороги. Они несколько лет ждали асфальтирования улицы, и вот недавно дорожники приступили к работам.Но вчера, вернувшись с работы вечером, люди не смогли заехать в собственные ограды, проезд перегородили песчаные кучи.При этом, по словам местных жителей, грейдерист разровнял подъездные пути к некоторым домам за отдельную плату.- Вчера в девятом часу вечера звонит наш сосед и говорит: «Вы к дому не заедите». Кто был в те моменты (когда работали дорожники – прим. ред.) дома и кто заплатил грейдеристу и денежку подкинул, тем он сделал заезды. По 100 рублей они ему платили. Одной женщине он вообще сказал: «Ставь мне бутылку», она отказалась, и он ей ничего не стал делать. Даже там, где сделали такие огромные скаты, очень сложно заезжать, – пожаловалась «Байкал-Daily» местная жительница.Начальник отдела строительства, ЖКХ и развития инфраструктуры администрации Тарбагатайского района Сергей Чистяков, сообщил «Байкал-Daily», что проблему попытаются решить.- У нас сейчас идут земляные работы на этом участке, другой объездной дороги у нас нет. Мы сегодня там будем, постараемся сделать объездную дорогу, чтобы по этой дороге больше не ездили. Сейчас начинается капремонт, в дальнейшем сделаем вертикальную планировку и потом отсыпку щебнем. Будет проходить общая дорога, - прокомментировал» Сергей Чистяков.В 14:30 часов на ремонтируемый участок дороги приедут подрядная организация, представители строительного контроля, сам Сергей Чистяков и, возможно, глава сельского поселения. Жителей просят подойти и обсудить все вопросы вместе.Согласно контракту, ремонт дороги должны завершить до 1 октября, но не исключено, что работы сдадут раньше.