В Улан-Удэ пьяные супруги устроили дебош во дворе пятиэтажки

Автомобиль же и так остался брошенным на том же месте. Так что жильцы не могут ни заехать во двор, ни выехать из него.











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Накануне вечером во дворе пятиэтажного дома на улице Жердева, 56 в Улан-Удэ развернулось целое «представление», которое устроили пьяные граждане.Около 22.30 часов молодая семья – муж и жена, а также их маленькие дети – пытались выехать со двора дома на своей «Хонде». Вот только муж и жена были пьяны. Водитель не справился с управлением, выехал за бордюр, и машина повисла на нём, застряв.«Хонда» перекрыла подъезды к дому. Пьяные и агрессивные супруги устроили громкий скандал – они ругались, громко сигналили, кричали, не давая покоя жильцам дома.На место прибыл наряд полиции, позже приехали также сотрудники ГИБДД.- Водитель иномарки пытался сбежать с места происшествия. Его задержали, но попытки сбежать он не прекращал, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец.Пьяная девушка, супруга водителя также не утихомирилась даже после приезда полиции. Она громко кричала на полицейских, по словам местных жителям, всячески их оскорбляла.Не смущало родителей даже то, что их маленькие дети были рядом и всё видели.В результате семью погрузили в машину полиции и, видимо, увезли в отдел.