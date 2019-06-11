Он воспользовался услугой «мобильный банк»
В конце апреля 24-летний улан-удэнец на остановке «Республиканская больница» нашёл телефон, который потерял 21-летним горожанин. Владелец обронил его ночью, когда после распития спиртного возвращался домой.
В телефоне подозреваемый обнаружил подключённую услугу «мобильный банк» и с её помощью украл 5 600 рублей. Деньги он потратил на личные нужды.
Молодой человек не работает, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.
По его словам, украденный гаджет после перевода денег он выбросил, чтобы скрыть следы преступления.
Возбуждено уголовное дело о краже. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Улан-удэнец выбросил телефон после кражи денег
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