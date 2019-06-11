В Бурятии назвали районы, где больше всего кусают клещи

В целом ситуация в этом году лучше, чем в 2018-м



По данным на 10 июня, в Бурятии за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратилось 1283 человека, в том числе 400 детей. Это на 28% ниже обращаемости аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Бурятии.



Укусы клещей зарегистрированы во всех районах республики. Наибольшее количество обращений зарегистрировано в Кабанском – 370 случаев, в Джидинском – 59 случаев, Мухоршибирском районах – 60 случаев, окрестностях Улан-Удэ – 340 случаев.



Более 19% пострадавших отмечают укусы на собственных приусадебных участках.



С начала года от клещевого вирусного энцефалита привито более 46127 человек, планируется привить более 53 тысяч человек.





