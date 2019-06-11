В целом ситуация в этом году лучше, чем в 2018-м
По данным на 10 июня, в Бурятии за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратилось 1283 человека, в том числе 400 детей. Это на 28% ниже обращаемости аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Бурятии.
Укусы клещей зарегистрированы во всех районах республики. Наибольшее количество обращений зарегистрировано в Кабанском – 370 случаев, в Джидинском – 59 случаев, Мухоршибирском районах – 60 случаев, окрестностях Улан-Удэ – 340 случаев.
Более 19% пострадавших отмечают укусы на собственных приусадебных участках.
С начала года от клещевого вирусного энцефалита привито более 46127 человек, планируется привить более 53 тысяч человек.
В Бурятии назвали районы, где больше всего кусают клещи
Происшествия, Фото:
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