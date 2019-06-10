Улан-удэнку, задержанную с 15 кг «синтетики», осудили на 10 лет

Происшествия, Фото: из архива

Для этого она арендовала дом в СНТ в Иркутске



Иркутский областной суд признал 29-летнюю уроженку Улан-Удэ виновной незаконном производстве и сбыте наркотических средств в особо крупном размере.



Девушка в апреле 2017 года через Интернет получила инструкцию о порядке формирования закладок в Иркутске и их местах. В феврале 2018 года девушка арендовала дом в СНТ «Восток» в Иркутске, где в бане стала заниматься незаконным производством синтетических наркотиков с последующим их сбытом.



- 21 июня 2018 года она была задержана сотрудниками полиции. В ходе задержания при личном обыске у женщины было изъято свыше 15 кг синтетического наркотического средства, - сообщается на сайте Генпрокуратуры России.



Суд приговорил улан-удэнку к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.



Приговор не вступил в законную силу.

