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Отвергнутый поклонник разбил машину улан-удэнки

Отвергнутый поклонник разбил машину улан-удэнки
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Молодой человек отомстил своей возлюбленной

Сотрудники полиции задержали молодого человека, который в январе 2019 года повредил автомобиль 27-летней улан-удэнки, после чего скрылся от дознания.

21-летний уроженец Еравнинского района решил отомстить возлюбленной, отвергшей его ухаживания. Девушка ночью не пустила его в квартиру. Тогда парень камнем разбил стекла и повредил дверь иномарки, припаркованной рядом с многоквартирным домом в посёлке Новый Зеленый в Улан-Удэ. Ущерб составил более 63 тысяч рублей.

После задержания гражданин не явился на допрос и скрылся от правоохранительных органов.

Недавно сотрудники полиции установили его местонахождение. Он найден в Джидинском районе, куда уехал на заработки.

Молодой человек учится в ссузе, ранее не судим. В момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.


умышленное уничтожение имущества
 
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