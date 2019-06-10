Молодой человек отомстил своей возлюбленной
Сотрудники полиции задержали молодого человека, который в январе 2019 года повредил автомобиль 27-летней улан-удэнки, после чего скрылся от дознания.
21-летний уроженец Еравнинского района решил отомстить возлюбленной, отвергшей его ухаживания. Девушка ночью не пустила его в квартиру. Тогда парень камнем разбил стекла и повредил дверь иномарки, припаркованной рядом с многоквартирным домом в посёлке Новый Зеленый в Улан-Удэ. Ущерб составил более 63 тысяч рублей.
После задержания гражданин не явился на допрос и скрылся от правоохранительных органов.
Недавно сотрудники полиции установили его местонахождение. Он найден в Джидинском районе, куда уехал на заработки.
Молодой человек учится в ссузе, ранее не судим. В момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Отвергнутый поклонник разбил машину улан-удэнки
Происшествия, Фото:
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