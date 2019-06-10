В Бурятии «чёрного лесоруба» нашли по звуку мотора

В Тарбагатайском лесничестве за незаконную заготовку леса задержаны местные жители



Ночью 9 июня участковый уполномоченный полиции задержал 32-летнего жителя Тарбагатая. В лесном массиве Тарбагатайского лесничества мужчина грузил древесину. При этом документов, разрешающих порубку, гражданин предоставить не смог и признался в незаконности своих действий.



Всего он спилил более пяти кубометров леса. Ущерб составил 58 тысяч рублей.



В ту же ночь правоохранители задержали ещё одного «чёрного лесоруба» в находящемся по соседству Харитоновском лесничестве. Полицейского и лесничих привлёк звук мотора грузовика. 33-летний житель села Верхний Жирим незаконно заготовил около 7 кубометров деревьев, чем нанёс ущерб лесному фонду на сумму 52 тысячи рублей.



У подозреваемых изъяты древесина, грузовые автомобили и бензопилы. Возбуждены уголовные дела. Кроме того, они привлечены к административной ответственности за нахождение в лесу в период действия особого противопожарного режима. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.





