Парню грозит лишение свободы
В поезде «Владивосток – Москва» хабаровские транспортные полицейские увидели пьяного 21-летнего жителя Бурятии. Нарушителя общественного порядка решили снять с поезда.
В дежурной части при составлении административного протокола парень вёл агрессивно, нецензурно выражался в адрес полицейских, а затем дважды ударил в лицо сотрудницу Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте. Сейчас она находится на амбулаторном лечении.
На молодого человека составлен административный протокол за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Его арестовали на трое суток.
Кроме того, по данному факту материалы переданы в Дальневосточное следственное управление на транспорте СКР для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».
Жителю Бурятии грозит до пяти лет колонии, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ДФО.
Житель Бурятии ударил по лицу сотрудницу полиции
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