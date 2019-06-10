Основная причина – неосторожное обращение с огнём
За прошедшие сутки в республике зарегистрировано 24 пожара, из которых 20 произошли в районах.
Основная причина всех пожаров – неосторожное обращение с огнём.
Преимущественно в республике 9 июня горели сухая трава и мусор. Возгорания сухой растительности зарегистрированы в Мухоршибирском и Заиграевском районах.
Загорания мусора потушены в Северобайкальском, Тункинском, Прибайкальском, Кабанском, Селенгинском, Баргузинском, Мухоршибирском и Джидинском районах, сообщает республиканского агентства ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне погиб мужчина на пожаре в двухквартирном жилом доме по улице Дальнегурульбинская в Улан-Удэ. Предварительной причиной пожара стала неосторожность при курении.
В воскресенье в Бурятии произошло 24 пожара
Происшествия, Фото:
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