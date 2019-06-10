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В Бурятии Ан-2 совершил жёсткую посадку

В Бурятии Ан-2 совершил жёсткую посадку
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Оба члена экипажа Ан-2 выжили

В воскресенье в Тункинском районе Бурятии совершил жёсткую посадку самолёт Ан-2. Воздушное судно занималось работами по опылению территории от шелкопряда. На борту находились два человека.

Сообщение о жёсткой посадке поступило в 18.59 по местному времени, сообщает РИА Новости.

Как сообщили ТАСС в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре, оба члена экипажа найдены.

- Экипаж обнаружен. К месту аварии высажена группа спасателей в составе трёх человек. Один член экипажа жив-здоров, у второго члена экипажа сломана голень, - сказал собеседник агентства.

Эвакуировать экипаж планировалось сегодня с рассветом. Спасатели остались на ночь с пилотами.

В пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте сообщили, что на место происшествия выехали следователи для проведения проверки. «Интерфакс» сообщает, что самолёт принадлежит хакасской авиакомпании «Феникс», которая базируется в Красноярском крае.

Как сообщал «Байкал-Daily», обработка очага сибирского шелкопряда в Окинском лесничестве началась 4 июня. Шелкопряд пожирает сибирский кедр на склонах Восточных Саян.


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