В Бурятии Ан-2 совершил жёсткую посадку

Оба члена экипажа Ан-2 выжили
В воскресенье в Тункинском районе Бурятии совершил жёсткую посадку самолёт Ан-2. Воздушное судно занималось работами по опылению территории от шелкопряда. На борту находились два человека.
Сообщение о жёсткой посадке поступило в 18.59 по местному времени, сообщает РИА Новости.
Как сообщили ТАСС в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре, оба члена экипажа найдены.
- Экипаж обнаружен. К месту аварии высажена группа спасателей в составе трёх человек. Один член экипажа жив-здоров, у второго члена экипажа сломана голень, - сказал собеседник агентства.
Эвакуировать экипаж планировалось сегодня с рассветом. Спасатели остались на ночь с пилотами.
В пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте сообщили, что на место происшествия выехали следователи для проведения проверки. «Интерфакс» сообщает, что самолёт принадлежит хакасской авиакомпании «Феникс», которая базируется в Красноярском крае.
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