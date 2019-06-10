Из горящего дома эвакуировали 7 человек
Поздно вечером 7 июня произошёл пожар в пятиэтажном доме по улице Забойщика города Черемхово Иркутской области.
На момент прибытия огнеборцев дым шёл из окон двухкомнатной квартиры на четвёртом этаже, помещение подъезда быстро заполнялось дымом. Жильцы соседних квартир, оказались в смертельной дымовой ловушке, покинуть свои квартиры у них не было возможности.
- По лестничному маршу самостоятельно до приезда огнеборцев смогли эвакуироваться 4 человека, в том числе 2 детей 11 и 3 лет. Пожарные звена газодымозащитной службы, войдя в задымлённый подъезд, приступили к разведке и тушению. В это же время спасательная операция развернулась снаружи дома: при помощи автолестницы огнеборцы спасли ещё 3 жильцов верхних этажей. Открытый огонь был потушен в считанные минуты, ликвидация последствий продолжалась в течение двух часов. – сообщает пресс-служба МЧС по Иркутской области.
Огонь уничтожил мебель, личные вещи, также закопчены стены, потолки во всей квартире. Вероятно, причиной пожара стала аварийная работа электроприборов. По словам хозяйки квартиры, что-то заискрило в розетке после того, как она включила в неё кипятильник.
Искрящаяся розетка стала причиной пожара в Иркутской области
Происшествия, Фото:
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