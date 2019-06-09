Отключение произошло в микрорайоне Восточный
Накануне, 8 июня, в жители многоквартирного дома по улице Камова 1 в Улан-Удэ остались без электроэнергии. В 11:45 произошло аварийное отключение света.
В 15:15 электроснабжение восстановили по временной воздушной линии. Время отключения составило 3 часа 30 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.
Более трёх часов дом в Улан-Удэ оставался без света
Происшествия, Фото:
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