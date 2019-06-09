Более трёх часов дом в Улан-Удэ оставался без света

Отключение произошло в микрорайоне Восточный



Накануне, 8 июня, в жители многоквартирного дома по улице Камова 1 в Улан-Удэ остались без электроэнергии. В 11:45 произошло аварийное отключение света.



В 15:15 электроснабжение восстановили по временной воздушной линии. Время отключения составило 3 часа 30 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.

