Ущерб составил около 6 тысяч рублей
5 июня в дежурную часть обратилась 29-летняя жительница села Турунтаево Прибайкальского района. Женщина рассказала полицейским, что отсутствовала дома несколько дней. Приехав, она обнаружила пропажу в квартире продуктов питания и бытовой техники. Ущерб от действий злоумышленника составил около 6 тысяч рублей.
Позже был задержан ранее судимый за тяжкие преступления 30-летний местный житель. Украденное частично изъято.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Бурятии мужчина украл продукты и технику
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Причиной пожара послужило нарушение правил технической эксплуатации бытовых газовых, керосиновых, бензиновых и других устройств
Возбуждено уголовное дело. Украденное изъято
Специалисты полагают: охота москвичей в Бурятии, которой они похвастались в Интернете, велась с нарушениями
ДТП произошло на Ботанической
ДТП произошло на Геологической
Задержанным по 23 и 24 года
Ему грозит 20 лет колонии
Она обманула девушку в декрете и мужчину на остановке
Он находится под подпиской о невыезде
Женщины накануне познакомились в гостинице, найдя общие темы для разговора
Чтобы привести девушку в чувство, насильники окунали её в воду
20 лет назад мужчина привлекался за незаконный оборот наркотиков
Женщину принудительно сняли с поезда в Слюдянке
Будет проводиться ремонт
Вероятно, произошла утечка газа