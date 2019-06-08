В Бурятии мужчина украл продукты и технику

Ущерб составил около 6 тысяч рублей



5 июня в дежурную часть обратилась 29-летняя жительница села Турунтаево Прибайкальского района. Женщина рассказала полицейским, что отсутствовала дома несколько дней. Приехав, она обнаружила пропажу в квартире продуктов питания и бытовой техники. Ущерб от действий злоумышленника составил около 6 тысяч рублей.



Позже был задержан ранее судимый за тяжкие преступления 30-летний местный житель. Украденное частично изъято.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

