Известный московский юрист шокировал убитым в Бурятии изюбрем

Специалисты полагают: охота москвичей в Бурятии, которой они похвастались в Интернете, велась с нарушениями



В 2018 году на YouTube появилась любопытная видеозапись от известного московского юриста и предприниматель. Этот человек известен также по участию в телевизионных передачах, где выступает экспертом. Юрист рассказывает, как участвовал со знакомыми в охоте на изюбря в Северо-Байкальском районе Бурятии. Судя по всему, часть людей на видео – приезжие, часть – местные жители.



- Вот так выглядит засидка, в которой я сегодня буду сидеть на изюбря. Попробуем, попытаем счастья. Надеюсь, что что-нибудь у меня из этого получится. Очень оригинально, я так ни разу не охотился. На противоположном берегу реки природный солонец, куда приходит погрызть соль изюбрь, ну, и мы здесь на него поохотимся, - говорит мужчина в начале охоты.



Затем он радостно сообщает, что всё-таки добыл зверя. Демонстрирует убитого изюбря на камеру, опираясь на тушу ружьём. Хвастается трофеем на камеру.



- Наконец-то на третью ночь всё получилось, две ночи выходили одни матки, не получалось взять никого с рожками. Сегодня, слава богу, в 12 часов вышел бычок - наши труды не остались невостребованными, мы взяли достойно. Отстрелялся, трофей лёг на месте, ни зверь не мучился, ни мы не мучились, его не искали, поэтому это хорошая охота. Я поздравляю себя с первым изюбрем, это достойный трофей, спасибо любимому нашему Байкалу. Он как всегда был прекрасен, - восторгается юрист.



Следующей ночью приятели также выслеживали изюбрей, но на этот раз охота не задалась: «Долго сидели и кропотливо выслеживали изюбрей, кормили комаров. К сожалению, четвёртой ночью у нас ничего не получилось, ничего мы не взяли». Рассуждает москвич также о том, что хорошо бы «стрельнуть кабаргу».



- Этой ночью мы видели кабаргу, буквально накануне днём мы разговаривали о том, что это очень знатный трофей, хотелось бы стрельнуть кабаргу, чтобы сделать чучело. Но сейчас охота на кабаргу закрыта, - отмечает московский гость.



Начали проверку



На видеозапись наткнулся директор одного из охотничье-промысловых хозяйств Бурятии. Специалист сразу задался вопросом, а была ли охота москвичей законна? Сигнал поступил в Бурприроднадзор, который начал административное расследование.



Выяснилось, что лицензия на отстрел изюбря была, но только на одного зверя.



- Административное расследование проводит инспектор по Северо-Байкальскому району. По тому, что есть на видеозаписи, можно сделать выводы, что граждане коллективно поехали на охоту, в результате чего добыли изюбря. Да, у них было разрешение, но, тем не менее, добыв этого зверя, согласно записи видно – они продолжили дальнейшую охоту, - сообщил «Байкал-Daily» заместитель руководителя Бурприроднадзора Михаил Климентьев.



По правилам, после добычи одного разрешённого изюбря охотники должны были сделать отметку о нём и покинуть угодья. А уж никак не продолжать выслеживать зверей следующей ночью.



- Разрешение использовано, в нём проставляется отметка, что такого-то числа добыт зверь, оружие должно быть сложено в чехол, и всем нужно было покинуть территорию. А они продолжают по видео высматривать животного другого. Увидели они кабаргу, которая пришла к ним, комментируют – «в первый раз увидели кабаргу, стрелять в неё не стали». Как было на самом деле, никто не знает. Может, так и было. Но тем не менее они продолжали охоту, - добавляет Михаил Климентьев.



Кто стрелял?



Один из главных вопросов – кто застрелил того самого изюбря. В кадре им хвастается тот самый московский юрист, он прямо говорит, что «поздравляет себя с первым изюбрем». Однако разрешение на добычу было выдано не ему, а приятелю.



Согласно правилам, коллективная охота допускается, но только при наличии выписанных путёвок.



- Разрешение выдано на одного человека. Правилами допустимо, что может проводиться коллективная охота. Но в закреплённых охотничьих угодьях у каждого человека, который участвует в этой коллективной охоте, должна быть путёвка. Как расследование показало, путёвок не выписывалось никому. Ну, и опять же оружия у всех мы здесь не видим - оружие было одно, принадлежит оно одному из них, а остальные как будто были наблюдающими, - поясняет заместитель руководителя Бурприроднадзора.



Специалисты планируют после завершения расследования обратиться в суд. Если вину этих людей докажут, то они отделаются штрафом. Однако в случае наличия ранее допущенных нарушений их ждут другие санкции.



- За два нарушения правил охоты в течение года или за повторное нарушение суд может принять решение аннулировать охотничий билет. Это мера. А вторая мера: за два нарушения возможно аннулирование нарезного охотничьего оружия. Эта мера на сегодня действенная. Я считаю, что нарушений поэтому стало поменьше, - подытожил Михаил Климентьев.



Кроме того, на видео граждане вовсю рыбачат на реке Катера. Сотрудники Бурприроднадзора перенаправят также материалы расследования в ещё одно профильное ведомство, чтобы выяснить, разрешено ли было тогда рыбачить.



Само скандальное видео набрало несколько десятков тысяч просмотров. К слову, комментарий, получивший наибольшее количество лайков – «Зачем змейку убили?»

