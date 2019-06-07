В Иркутской области в строительном вагончике сгорели двое мужчин

Вероятно, произошла утечка газа



В ночь с 6 на 7 июня в лесу в районе 35 квартала Братского лесничества в Иркутской области загорелся строительный вагончик. На пожаре погибли двое мужчин. Начата доследственная проверка по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».



По предварительным данным, произошла утечка газа при использовании газовой плиты, и случился пожар. Ещё трое мужчин, пострадавших от пожара, смогли самостоятельно выбраться из вагончика. Сейчас они находятся в больнице.



Следователи осмотрел место происшествия, опрашивают свидетелей трагедии. Также назначены судебные экспертизы, проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба СУ КР по Иркутской области.

