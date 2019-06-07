В Улан-Удэ посетитель ночного клуба украл деньги: видео

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9 мая в ночном клубе на улице Сахьяновой в Улан-Удэ мужчина стащил деньги с барной стойки.
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По факту кражи возбуждено уголовное дело. Полиция разыскивает подозреваемого.
Приметы:
мужчина европейской внешности, на вид около 20-25 лет, рост около 175 см., худощавого телосложения.
Информацию о личности и местонахождении разыскиваемого МВД по Бурятии просит сообщить по телефонам: 8(3012) 43-52-84, 43-02-02, 8-9025310031, либо на 102, 112.
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