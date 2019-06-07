Они украли бруски и доски, чтобы купить алкоголь
В Забайкальском крае в полицию поступило заявление от предпринимательницы, которая сообщила о краже из её магазина стройматериалов. Воры проникли в помещение, взломав дверные замки.
Вскоре полицейские установили подозреваемых. Ими оказались двое ранее судимых за кражи мужчин, 32 и 42 лет, а также 33-летняя женщина. Украденный товар они продали односельчанам, на вырученные деньги приобрели спиртное.
На этом компания не остановилась. Когда алкоголь закончился, воры вновь вернулись в магазин и опять его обокрали. Украденные доски и бруски продать они не смогли и оставили их в доме одного из подозреваемых. Оттуда их потом изъяли полицейские.
По фактам краж с незаконным проникновением в помещение возбуждены уголовные дела. Проводится расследование, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкальцы дважды обокрали один и тот же магазин
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