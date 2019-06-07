Он после застолья угнал машину у знакомого
В ОМВД России по Сретенскому району Забайкальского края поступило сообщение от 37-летнего жителя посёлка Усть-Карск об угоне со двора дома его автомашины «УАЗ 31514».
В ходе поисков автомобиль был обнаружен недалеко от дома потерпевшего в неисправном состоянии.
Полицейские установили, что к преступлению причастен 23-летний житель Амурской области, который приехал в посёлок Усть-Карск на заработки. С ним потерпевший накануне угона выпивал. После этого молодой человек решил покататься на машине знакомого, стоящей во дворе дома с ключами в замке зажигания.
Не справившись с управлением, подозреваемый врезался в электроопору. Бросив машину на месте ДТП, угонщик приобрёл билеты на поезд и поехал домой. По пути следования он был задержан сотрудниками полиции, снят с поезда и доставлен в отдел.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством», сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
В Забайкалье угонщика автомобиля сняли с поезда
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