Мужчина впал в кому, из которой уже не вышел
В апреле 2019 года в краевой клинической больнице в Чите скончался 42-летний пациент. По этому факту следователи возбудили уголовное дело.
По данным следствия, мужчина обратился в больницу для проведения платной операции по исправлению искривления перегородки носа. 9 апреля при медикаментозной подготовке к операции у мужчины резко упало кровяное давление, больной впал в кому.
Мужчина был переведён в реанимационное отделение больницы, где, не приходя в сознание, скончался через несколько дней.
В рамках уголовного дела изъяты и изучаются медицинские и иные документы, представляющие интерес для следствия. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.
В Чите мужчина умер на операции на искривлению носовой перегородки
Происшествия, Фото:
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