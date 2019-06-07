В Чите мужчина умер на операции на искривлению носовой перегородки

Мужчина впал в кому, из которой уже не вышел



В апреле 2019 года в краевой клинической больнице в Чите скончался 42-летний пациент. По этому факту следователи возбудили уголовное дело.



По данным следствия, мужчина обратился в больницу для проведения платной операции по исправлению искривления перегородки носа. 9 апреля при медикаментозной подготовке к операции у мужчины резко упало кровяное давление, больной впал в кому.



Мужчина был переведён в реанимационное отделение больницы, где, не приходя в сознание, скончался через несколько дней.



В рамках уголовного дела изъяты и изучаются медицинские и иные документы, представляющие интерес для следствия. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.

