Девушка-водитель в Улан-Удэ врезалась в «скорую»

Накануне, 6 июня, около восьми часов вечера в Улан-Удэ девушка на «Тойоте Камри» врезалась в «скорую». Водитель не заметила карету скорой медицинской помощи, которая ехала со включенными проблесковыми маячками и сиреной, и не уступила ей дорогу.
В машине «скорой» находился пациент, которого везли в больницу. Больного вовремя доставили в медучреждение, после ДТП на место приехала другая катера и увезла его. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.
- Уважаемые участники дорожного движения, будьте, пожалуйста, внимательны. Пропускайте автомобили экстренных служб, - обращаются к жителям Бурятии сотрудники Госавтоинспекции.
По словам дорожных полицейских, бывают случаи, когда водители не уступают дорогу автомобилям полиции, пожарных, вневедомственной охраны, «скорой», спешащих на вызов с включёнными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами. Автомобилисты бывают невнимательны: забывают посмотреть в зеркала заднего вида, отвлекаются на гаджеты.
Также автоинспекторы проводят профилактическое мероприятие «Маячок», на котором выявляют водителей, не уступающих дорогу автомобилям экстренных служб. Вероятно, вскоре состоится очередное такое мероприятие.