Девушка-водитель в Улан-Удэ врезалась в «скорую»

В машине «скорой» находился пациент, которого везли в больницу. Больного вовремя доставили в медучреждение, после ДТП на место приехала другая катера и увезла его. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в УГИБДД по Бурятии.











- Уважаемые участники дорожного движения, будьте, пожалуйста, внимательны. Пропускайте автомобили экстренных служб, - обращаются к жителям Бурятии сотрудники Госавтоинспекции.











Накануне, 6 июня, около восьми часов вечера в Улан-Удэ девушка на «Тойоте Камри» врезалась в «скорую». Водитель не заметила карету скорой медицинской помощи, которая ехала со включенными проблесковыми маячками и сиреной, и не уступила ей дорогу.В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.По словам дорожных полицейских, бывают случаи, когда водители не уступают дорогу автомобилям полиции, пожарных, вневедомственной охраны, «скорой», спешащих на вызов с включёнными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами. Автомобилисты бывают невнимательны: забывают посмотреть в зеркала заднего вида, отвлекаются на гаджеты.Также автоинспекторы проводят профилактическое мероприятие «Маячок», на котором выявляют водителей, не уступающих дорогу автомобилям экстренных служб. Вероятно, вскоре состоится очередное такое мероприятие.