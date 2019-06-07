В Иркутской области в ДТП погибли двое мужчин

ДТП с двумя погибшими произошло сегодня около 1:30 ночи на трассе Шелехов - Ангарск в районе виадука. Предварительно установлено, что водитель на автомобиле «Тойота Креста» не справился с рулевым управлением при повороте в сторону Ангарска.











Погибли двое мужчина. Ещё один пассажир пострадал, сообщает Госавтоинспекция по Иркутской области.











Автомобиль врезался в ограждение и выехал в кювет.