Фото: В Бурятии подтопило село

В Баргузинском районе река вышла из берегов
Накануне в Баргузинском районе Бурятии в результате дождей поднялась река Борогол. Вода перелилась через грунтовую дорогу и подтопила село Соёл. Накануне сообщалось, что подтоплены придомовые территории семи жилых домов.
- На месте работает техника от администрации сельского поселения Баянгольское по подсыпке дорожного полотна. Силами местной администрации проведено информирование населения путём подворового обхода, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
Фото потопа местные жители опубликовали в паблике «Аноним 03».
В Баргузинском районе река вышла из берегов
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