Из Бурятии выдворили гражданку Украины

Её не принимали на работу из-за иностранного паспорта.



Судебные приставы выдворили из Бурятии гражданку Украины, нарушившую требования миграционного законодательства.



31-летняя уроженка города Житомир в январе 2019 года пересекла границу через пункт пропуска «Троебортное» Брянской области и приехала в гости к своей подруге в Заиграевский район Бурятии. Однако к сроку окончания визы Россию не покинула, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.



Сама молодая женщина пояснила, что планировала устроиться на работу, чтобы на заработанные деньги вернуться на Родину. Но из-за иностранного паспорта её никуда не приняли.



В службе судебных приставов в отношении гражданки Украины было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого ей были приобретены билеты для возвращения на Родину. В сопровождении судебных приставов по незаконная мигрантка была доставлена в пункт пропуска «Нехотеевка» Белгородской области.



- После прохождения пограничного контроля и оформления процессуальных документов она была выдворена на родину. На основании акта пересечения государственной границы исполнительное производство окончено фактическим исполнением, - отмечает Руслан Божеев, начальник межрайонного отдела по исполнению особых производств управления ФССП России по Бурятии.





