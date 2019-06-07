Её не принимали на работу из-за иностранного паспорта.
Судебные приставы выдворили из Бурятии гражданку Украины, нарушившую требования миграционного законодательства.
31-летняя уроженка города Житомир в январе 2019 года пересекла границу через пункт пропуска «Троебортное» Брянской области и приехала в гости к своей подруге в Заиграевский район Бурятии. Однако к сроку окончания визы Россию не покинула, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.
Сама молодая женщина пояснила, что планировала устроиться на работу, чтобы на заработанные деньги вернуться на Родину. Но из-за иностранного паспорта её никуда не приняли.
В службе судебных приставов в отношении гражданки Украины было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого ей были приобретены билеты для возвращения на Родину. В сопровождении судебных приставов по незаконная мигрантка была доставлена в пункт пропуска «Нехотеевка» Белгородской области.
- После прохождения пограничного контроля и оформления процессуальных документов она была выдворена на родину. На основании акта пересечения государственной границы исполнительное производство окончено фактическим исполнением, - отмечает Руслан Божеев, начальник межрайонного отдела по исполнению особых производств управления ФССП России по Бурятии.
Из Бурятии выдворили гражданку Украины
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