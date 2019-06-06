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В Ангарске на пожаре в девятиэтажке спасли четырёх человек

В Ангарске на пожаре в девятиэтажке спасли четырёх человек
Происшествия, 
Их вывели со специальными дыхательными аппаратами

Накануне вечером, в начале десятого, на пульт диспетчера пожарной охраны Ангарска поступило сообщение от очевидцев о том, что в девятиэтажном доме 11 микрорайона случился пожар.

Через три минуты на месте уже работали пожарные. К этому времени огонь, вспыхнувший на балконе третьего этажа, стремительно распространялся и угрожал соседним квартирам, а едкий дым заполнял подъезд.

Звено газодымозащитной службы при помощи дыхательных аппаратов со сжатым воздухом спасло четыре человека. Ещё 15 жильцов, в том числе пять детей успели эвакуироваться самостоятельно до прибытия огнеборцев.

Пожар был потушен в считанные минуты. В результате уничтожены личные вещи, хранившиеся на балконе. По предварительной версии, возгорание могло возникнуть из-за непотушенной сигареты. Хозяйка часто курила на балконе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.


пожар
 
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