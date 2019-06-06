Клещи покусали уже больше тысячи человек в Бурятии
В Бурятии за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратилось 1035 человек, в том числе 341 ребёнок. Это на 29% ниже обращаемости аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Бурятии.
Укусы клещей зарегистрированы во всех районах республики. Наибольшее количество обращений зарегистрировано в Кабанском – 296 случаев, в Джидинском – 54, Мухоршибирском районах – 50, окрестностях Улан-Удэ – 287.
Более 21% пострадавших подцепили клещей на собственных приусадебных участках. Заболевших нет.
С начала года от клещевого энцефалита привито 44 850 человек, планируется привить более 53 тысяч человек.
В Бурятии четверть укушенных клещами подцепили их на даче
Происшествия, Фото:
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