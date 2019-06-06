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В Бурятии четверть укушенных клещами подцепили их на даче

В Бурятии четверть укушенных клещами подцепили их на даче
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Клещи покусали уже больше тысячи человек в Бурятии

В Бурятии за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратилось 1035 человек, в том числе 341 ребёнок. Это на 29% ниже обращаемости аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Бурятии.

Укусы клещей зарегистрированы во всех районах республики. Наибольшее количество обращений зарегистрировано в Кабанском – 296 случаев, в Джидинском – 54, Мухоршибирском районах – 50, окрестностях Улан-Удэ – 287.

Более 21% пострадавших подцепили клещей на собственных приусадебных участках. Заболевших нет.

С начала года от клещевого энцефалита привито 44 850 человек, планируется привить более 53 тысяч человек.



клещи
 
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