В Иркутской области ищут водителя, сбившего школьницу на велосипеде

Стражи порядка призывают водителя добровольно явиться в полицию



В Иркутской области полиция разыскивает водителя, сбившего 12-летнюю велосипедистку и скрывшегося с места происшествия.



Дорожный инцидент произошёл сегодня около 12:30 на улице Ленина в посёлке Усть-Орда. Под колёсами, предположительно, автомобиля «Тойота Корона» 2002 - 2005 годов выпуска, серебристого цвета, оказалась девочка. Она вне пешеходного перехода на велосипеде пересекала дорогу.



Инспекторы ГИБДД призывают водителя иномарки самостоятельно явиться в отдел полиции для дачи объяснений по факту произошедшего.



Свидетелей инцидента просят обратиться в полицию, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

