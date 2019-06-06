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В Иркутской области ищут водителя, сбившего школьницу на велосипеде

В Иркутской области ищут водителя, сбившего школьницу на велосипеде
Происшествия, 
Стражи порядка призывают водителя добровольно явиться в полицию

В Иркутской области полиция разыскивает водителя, сбившего 12-летнюю велосипедистку и скрывшегося с места происшествия.

Дорожный инцидент произошёл сегодня около 12:30 на улице Ленина в посёлке Усть-Орда. Под колёсами, предположительно, автомобиля «Тойота Корона» 2002 - 2005 годов выпуска, серебристого цвета, оказалась девочка. Она вне пешеходного перехода на велосипеде пересекала дорогу.

Инспекторы ГИБДД призывают водителя иномарки самостоятельно явиться в отдел полиции для дачи объяснений по факту произошедшего.

Свидетелей инцидента просят обратиться в полицию, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
ДТП
 
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