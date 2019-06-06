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В Бурятии карманник украл два телефона на вокзале

В Бурятии карманник украл два телефона на вокзале
Происшествия, 
Преступления он совершил во время массового мероприятия

Заявления в полицию о краже сотовых телефон от жителей города Северобайкальск стали поступать после проведения одного из массовых мероприятий на железнодорожном вокзале.

Транспортные полицейские установили подозреваемый, им оказался 18-летний местный житель, ранее судимый за кражи. Он пояснил, что находясь на железнодорожном вокзале, воспользовался невнимательностью людей и большим скоплением народа и украл сотовые телефоны. Один вытащил у женщины из дамской сумочки, второй – у подростка из кармана куртки.

Подозреваемый задержан, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте
кража
 
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