В Бурятии карманник украл два телефона на вокзале

Преступления он совершил во время массового мероприятия



Заявления в полицию о краже сотовых телефон от жителей города Северобайкальск стали поступать после проведения одного из массовых мероприятий на железнодорожном вокзале.



Транспортные полицейские установили подозреваемый, им оказался 18-летний местный житель, ранее судимый за кражи. Он пояснил, что находясь на железнодорожном вокзале, воспользовался невнимательностью людей и большим скоплением народа и украл сотовые телефоны. Один вытащил у женщины из дамской сумочки, второй – у подростка из кармана куртки.



Подозреваемый задержан, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте

