Улан-удэнец погиб в горящей квартире

Его тело нашли пожарные



Вчера ночью в Улан-Удэ загорелся жилой трёхквартирный дом по ул. Акмолинская. В ходе тушения пожара огнеборцы в квартире обнаружили тело хозяина дома, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.



На момент прибытия пожарных шёл дым из окон дома, горела кровля. В результате пожара кровля дома повреждена на площади 96 кв.м. В квартире, где произошёл пожар, выгорел зал на площади 18 кв.м., повреждена спальня и кухня на общей площади 15 кв.м.



– В настоящее время проводится проверка по факту пожара, на месте работают дознаватели МЧС России и специалисты испытательной пожарной лаборатории, предварительная причина пожара неосторожное обращение с огнем, – сообщил старший дознаватель отдела дознания по Улан-Удэ Алексей Леонов.



Всего за прошедшие сутки в Бурятии зафиксировано 16 пожаров, из них 3 в Улан-Удэ.





