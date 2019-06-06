Его тело нашли пожарные
Вчера ночью в Улан-Удэ загорелся жилой трёхквартирный дом по ул. Акмолинская. В ходе тушения пожара огнеборцы в квартире обнаружили тело хозяина дома, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
На момент прибытия пожарных шёл дым из окон дома, горела кровля. В результате пожара кровля дома повреждена на площади 96 кв.м. В квартире, где произошёл пожар, выгорел зал на площади 18 кв.м., повреждена спальня и кухня на общей площади 15 кв.м.
– В настоящее время проводится проверка по факту пожара, на месте работают дознаватели МЧС России и специалисты испытательной пожарной лаборатории, предварительная причина пожара неосторожное обращение с огнем, – сообщил старший дознаватель отдела дознания по Улан-Удэ Алексей Леонов.
Всего за прошедшие сутки в Бурятии зафиксировано 16 пожаров, из них 3 в Улан-Удэ.
Улан-удэнец погиб в горящей квартире
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Его тело нашли пожарные
На место приехала вневедомственная охрана
Нападение произошло сегодня утром
Пострадавшему потребовалась операция по установке пластины
Наркотическое вещество хранил её отец
После спасения стражи порядка обогревали людей в патрульной машине
Женщину госпитализировали в больницу
Она заметила, что мать и сожитель оказывают друг другу знаки внимания
Изъято более 40 игровых автоматов
Об угоне хозяин машины даже не знал
Женщину лишили водительских прав
За минувшие выходные добровольные пожарные привлекались на тушение пожара в жилом доме в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии
Они заготовили незаконно около 19 кубометров древесины
Также она стащила золото из квартиры
Семье шестого пострадавшего на батуте ребёнку сначала не хотели платить компенсацию, как остальным детям