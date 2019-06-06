В Бурятии вор бросил мешки с металлоломом

На место приехала вневедомственная охрана
В Закаменске сотрудники вневедомственной охраны предотвратили кражу на охраняемом промышленном объекте.
Сигнал тревоги поступил вечером 3 июня. Сторож базы услышал подозрительные звуки и нажал переносную тревожную кнопку.
Спустя три минуты на место прибыла группа задержания вневедомственной охраны. Обследовав территорию предприятия и прилегающую местность, росгвардейцы задержали мужчину, который убегал в сторону лесного массива. В ходе осмотра территории базы было обнаружено несколько мешков с металлоломом.
Задержанный, 30-летний житель Закаменска был доставлен в районное подразделение полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Бурятии.
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