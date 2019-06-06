В Иркутской области годовалая малышка съела гашишное масло

Наркотическое вещество хранил её отец



В дежурную часть полиции города Усть-Илимский в Иркутской области поступило сообщение от медиков о госпитализации с острым отравлением годовалого ребёнка. Выяснилось, что незадолго до инцидента девочка играла в квартире и нашла в сумке отца кусочки вещества, предположительно являвшегося гашишным маслом, и проглотила его.



Заметив, что состояние дочери резко ухудшилось, 27-летний отец вызвал «скорую». Сейчас малышка находится дома, её жизни ничего не угрожает.



В отношении родителей ребёнка составлен протокол об административном правонарушении. Кроме этого, по факту незаконного хранения, потребления наркотических средств, проводится проверка, по результатам которой в отношении отца девочки будут приняты меры.



Семья, в которой она воспитывается, поставлена на профилактический учёт, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.