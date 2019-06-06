Наркотическое вещество хранил её отец
В дежурную часть полиции города Усть-Илимский в Иркутской области поступило сообщение от медиков о госпитализации с острым отравлением годовалого ребёнка. Выяснилось, что незадолго до инцидента девочка играла в квартире и нашла в сумке отца кусочки вещества, предположительно являвшегося гашишным маслом, и проглотила его.
Заметив, что состояние дочери резко ухудшилось, 27-летний отец вызвал «скорую». Сейчас малышка находится дома, её жизни ничего не угрожает.
В отношении родителей ребёнка составлен протокол об административном правонарушении. Кроме этого, по факту незаконного хранения, потребления наркотических средств, проводится проверка, по результатам которой в отношении отца девочки будут приняты меры.
Семья, в которой она воспитывается, поставлена на профилактический учёт, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
В Иркутской области годовалая малышка съела гашишное масло
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Женщину госпитализировали в больницу
Она заметила, что мать и сожитель оказывают друг другу знаки внимания
Изъято более 40 игровых автоматов
Об угоне хозяин машины даже не знал
Женщину лишили водительских прав
За минувшие выходные добровольные пожарные привлекались на тушение пожара в жилом доме в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии
Они заготовили незаконно около 19 кубометров древесины
Также она стащила золото из квартиры
Семье шестого пострадавшего на батуте ребёнку сначала не хотели платить компенсацию, как остальным детям
Девочка оставила велосипед у дома культуры
Его задержали на проспекте 50-летия Октября
Разговоры «по душам» обернулись мошенничеством
Она с силой вонзила нож в мужчину
Возбуждено уголовное дело
Они признаны виновными в покушении на хищение почти 900 миллионов рублей