В Иркутске накрыли два подпольных казино

Изъято более 40 игровых автоматов



За сутки следователями СКР при взаимодействии сотрудников полиции и ОМОН Управления Росгвардии по Иркутской области ликвидировано два игорных заведения в центре Иркутска.



В помещении на улице Софьи Перовской стражи порядка изъяли 40 игровых автоматов. В салоне находились персонал и посетители. Их опросили стражи порядка. В игорном заведении на улице Партизанская также было изъято незаконное игровое оборудование.



- В настоящее время следственными органами СКР проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.



В Следкоме напоминают, что работает телефона доверия 8 (3952) 20-46-54, по которому каждый житель области может сообщить о работающих игорных заведениях. Конфиденциальность гарантируется.