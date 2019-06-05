Добровольные пожарные потушили более 200 возгораний в Бурятии

За минувшие выходные добровольные пожарные привлекались на тушение пожара в жилом доме в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии
На момент прибытия первого подразделения горела веранда и дом изнутри, существовала угроза перехода огня на соседние постройки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
Благодаря своевременным и грамотным действиям огнеборцев удалось избежать дальнейшего распространения огня. В результате пожара огнём повреждены стены дома и веранды на общей площади 18 кв.м.
Предварительной причиной пожара стало нарушение правил техники эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей.
В тушении пожара было задействовано 3 единицы пожарной техники и 8 человек, в число которых вошли пожарные добровольной пожарной команды сельского поселения Саянтуйское.
Всего в Бурятии более 370 подразделений добровольной пожарной охраны общей численностью около 2 тысяч человек. Все они занесены в сводный реестр добровольных пожарных и застрахованы.
Принятие в 2011 году федерального закона «О добровольной пожарной охране» предопределило новый этап развития пожарного добровольчества. Многие главы сельских поселений, руководители предприятий и организаций уделяют большое внимание обустройству и оснащению пожарных депо.
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Происшествия, Фото:
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