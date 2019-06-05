05 Июня

04 Июня

Популярное

В Бурятии двое мужчин рубили лес возле своего посёлка

В Бурятии двое мужчин рубили лес возле своего посёлка
Происшествия,  Фото:из архива
Они заготовили незаконно около 19 кубометров древесины

Во время рейда в лесах Кабанского района Бурятии главный лесничий с сотрудниками полиции обнаружили незаконную рубку сосны. Выяснилось, что двое мужчин заготовили около 19 кубометров древесины в защитных лесах, а также захламили лесной участок. Ущерб составил более 400 тысяч рублей.

Правонарушителями оказались 37-летний и 30-летний жители посёлка Селенгинск.

Бензопила и незаконно заготовленная древесина были у них изъяты.

В отношении правонарушителей составлены протоколы по статьям «Незаконная рубка лесных насаждений» и «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах». Все материалы переданы в ОМВД по Кабанскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
черные лесорубы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Добровольные пожарные потушили более 200 возгораний в Бурятии
Добровольные пожарные потушили более 200 возгораний в Бурятии
Происшествия, 05.06.2019
За минувшие выходные добровольные пожарные привлекались на тушение пожара в жилом доме в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии
В Бурятии двое мужчин рубили лес возле своего посёлка
В Бурятии двое мужчин рубили лес возле своего посёлка
Происшествия, 05.06.2019
Они заготовили незаконно около 19 кубометров древесины
«Пригодится»: Улан-удэнец украл детский велосипед
«Пригодится»: Улан-удэнец украл детский велосипед
Происшествия, 05.06.2019
Девочка оставила велосипед у дома культуры
Мать пострадавшего на батуте в Улан-Удэ малыша: «Сын часто это вспоминает»
Мать пострадавшего на батуте в Улан-Удэ малыша: «Сын часто это вспоминает»
Происшествия, 05.06.2019
Семье шестого  пострадавшего на батуте ребёнку сначала не хотели платить компенсацию, как остальным детям
В Улан-Удэ у прохожего нашли наркотики
В Улан-Удэ у прохожего нашли наркотики
Происшествия, 05.06.2019
Его задержали на проспекте 50-летия Октября
В Иркутске таксист выманил деньги и телефоны у пассажира
В Иркутске таксист выманил деньги и телефоны у пассажира
Происшествия, 05.06.2019
Разговоры «по душам» обернулись мошенничеством
В Бурятии экс-руководство «БайкалБанка» отправили в колонию
В Бурятии экс-руководство «БайкалБанка» отправили в колонию
Происшествия, 05.06.2019
Они признаны виновными в покушении на хищение почти 900 миллионов рублей  
В Бурятии поймали 25 виновников лесных пожаров
В Бурятии поймали 25 виновников лесных пожаров
Происшествия, 05.06.2019
В Бурятии ежедневно патрулируют леса
На пожаре под Иркутском погибли мать и сын
На пожаре под Иркутском погибли мать и сын
Происшествия, 05.06.2019
Ещё одной женщине пришлось прыгать из горящей квартиры
У жителя Бурятии сгорел дом
У жителя Бурятии сгорел дом
Происшествия, 05.06.2019
Накануне в селе Бичура сгорел жилой дом
Число бытовых преступлений сократилось в Бурятии
Число бытовых преступлений сократилось в Бурятии
Происшествия, 05.06.2019
В Бурятии подвели итоги первого этапа операции «Быт-2019»
За сутки в Бурятии произошёл один лесной пожар
За сутки в Бурятии произошёл один лесной пожар
Происшествия, 05.06.2019
Он действует в Заиграевском районе

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Загрузка...
^