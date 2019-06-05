В Бурятии двое мужчин рубили лес возле своего посёлка

Происшествия, Фото: из архива

Они заготовили незаконно около 19 кубометров древесины



Во время рейда в лесах Кабанского района Бурятии главный лесничий с сотрудниками полиции обнаружили незаконную рубку сосны. Выяснилось, что двое мужчин заготовили около 19 кубометров древесины в защитных лесах, а также захламили лесной участок. Ущерб составил более 400 тысяч рублей.



Правонарушителями оказались 37-летний и 30-летний жители посёлка Селенгинск.



Бензопила и незаконно заготовленная древесина были у них изъяты.



В отношении правонарушителей составлены протоколы по статьям «Незаконная рубка лесных насаждений» и «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах». Все материалы переданы в ОМВД по Кабанскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.

