05 Июня

04 Июня

Популярное

«Пригодится»: Улан-удэнец украл детский велосипед

«Пригодится»: Улан-удэнец украл детский велосипед
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Девочка оставила велосипед у дома культуры

В конце мая в дежурную часть отдела полиции «Селенгинский» поступило заявление от жительницы села Никольск. Женщина сообщила, что неизвестный украл велосипед дочери, оставленный ребёнком у районного дома культуры.

Сотрудники уголовного розыска задержали по подозрению в краже 33-летнего не работающего, ранее судимого за дезертирство улан-удэнца.

Мужчина приехал в Никольск к родственникам погостить. Отправившись на пикник на берег реки, мужчина проехал по селу в поисках продуктового магазина. Он увидел оставленный без присмотра подростковый велосипед и забрал его, положив в багажник автомобиля.

Как пояснил мужчина, он решил, что велосипед «ему пригодится». Похищенное изъято и будет возращено родителям ребёнка.

Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.


кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ у прохожего нашли наркотики
В Улан-Удэ у прохожего нашли наркотики
Происшествия, 05.06.2019
Его задержали на проспекте 50-летия Октября
В Иркутске таксист выманил деньги и телефоны у пассажира
В Иркутске таксист выманил деньги и телефоны у пассажира
Происшествия, 05.06.2019
Разговоры «по душам» обернулись мошенничеством
В Бурятии экс-руководство «БайкалБанка» отправили в колонию
В Бурятии экс-руководство «БайкалБанка» отправили в колонию
Происшествия, 05.06.2019
Они признаны виновными в покушении на хищение почти 900 миллионов рублей  
В Бурятии поймали 25 виновников лесных пожаров
В Бурятии поймали 25 виновников лесных пожаров
Происшествия, 05.06.2019
В Бурятии ежедневно патрулируют леса
На пожаре под Иркутском погибли мать и сын
На пожаре под Иркутском погибли мать и сын
Происшествия, 05.06.2019
Ещё одной женщине пришлось прыгать из горящей квартиры
У жителя Бурятии сгорел дом
У жителя Бурятии сгорел дом
Происшествия, 05.06.2019
Накануне в селе Бичура сгорел жилой дом
Число бытовых преступлений сократилось в Бурятии
Число бытовых преступлений сократилось в Бурятии
Происшествия, 05.06.2019
В Бурятии подвели итоги первого этапа операции «Быт-2019»
За сутки в Бурятии произошёл один лесной пожар
За сутки в Бурятии произошёл один лесной пожар
Происшествия, 05.06.2019
Он действует в Заиграевском районе
В Забайкалье перевернулась лодка с рыбаками
В Забайкалье перевернулась лодка с рыбаками
Происшествия, 05.06.2019
Они целый час держались за лодку в воде
В Бурятии пожар уничтожил часть жилого дома
В Бурятии пожар уничтожил часть жилого дома
Происшествия, 05.06.2019
Хозяйка дома отправилась к родственникам
Спустя 2 дня после улан-удэнского ЧП опрокинулся батут в Тольятти
Спустя 2 дня после улан-удэнского ЧП опрокинулся батут в Тольятти
Происшествия, 05.06.2019
Пострадали в результате опрокидывания двое детей  

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Загрузка...
^