Девочка оставила велосипед у дома культуры
В конце мая в дежурную часть отдела полиции «Селенгинский» поступило заявление от жительницы села Никольск. Женщина сообщила, что неизвестный украл велосипед дочери, оставленный ребёнком у районного дома культуры.
Сотрудники уголовного розыска задержали по подозрению в краже 33-летнего не работающего, ранее судимого за дезертирство улан-удэнца.
Мужчина приехал в Никольск к родственникам погостить. Отправившись на пикник на берег реки, мужчина проехал по селу в поисках продуктового магазина. Он увидел оставленный без присмотра подростковый велосипед и забрал его, положив в багажник автомобиля.
Как пояснил мужчина, он решил, что велосипед «ему пригодится». Похищенное изъято и будет возращено родителям ребёнка.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
«Пригодится»: Улан-удэнец украл детский велосипед
Происшествия, Фото:
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