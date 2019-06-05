В Улан-Удэ у прохожего нашли наркотики

Его задержали на проспекте 50-летия Октября



Вечером 2 июня сотрудники патрульно-постовой службы отдела полиции №1 проспекте 50-летия Октября в Улан-Удэ задержали 32-летнего жителя Тарбагатайского района. У него изъяли около трёх грамм гашишного масла.



В сентябре 2018 года данный гражданин был также задержан сотрудниками патрульно-постовой службы в Улан-Удэ. Тогда у мужчины изъяли 2,35 граммов гашишного масла. Суд приговорил мужчину к штрафу.



В настоящее время в отношении неработающего гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело, сообщает МВД по Бурятии.

