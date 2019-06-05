В Иркутске таксист выманил деньги и телефоны у пассажира

Разговоры «по душам» обернулись мошенничеством



В Иркутске к полицейским обратился местный житель с заявлением о том, что в конце марта водитель такси, который подвозил его, обворовал его. Он обманом украл у него 60 тысяч рублей, сотовые телефоны и электронные часы. Общая сумма ущерба составила более 120 тысяч рублей.



Полицейские выяснили, что потерпевший рассказал водителю службы такси о своём увольнении, после чего таксист предложил помочь найти работу. Мужчина сделал вид, что звонит знакомому, который согласился трудоустроить пассажира.



Однако в благодарность он попросил вознаграждение для себя и несуществующего директора в виде денег и гаджетов. Получив желаемое, таксист доставил пассажира до дома и сказал ждать звонка, который в течение двух месяцев так и не поступил.



По подозрению в мошенничестве задержали 26-летнего иркутянина. Часть украденного имущества изъята и будет возвращена владельцу.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Таксисту грозит до пяти лет колонии, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

