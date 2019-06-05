Улан-удэнка убила собутыльника и не помнит, за что

Она с силой вонзила нож в мужчину



Днём 3 июня на территории производственной базы на улице Борсоева в Улан-Удэ возле бытовки, в которой проживали рабочие, обнаружили тело 48-летнего мужчины с колото-резанным ранением груди. По подозрению в убийстве на месте происшествия задержана 31-летняя ранее неоднократно судимая женщина. На допросе женщина признала свою вину и дала подробные показания об обстоятельствах расправы над собутыльником, сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.



По данным следствия, рано утром 3 июня женщина выпивала в компании двух подруг. После чего днём они вместе пошли на производственную базу к знакомым работникам, с которыми продолжили распивать спиртное в жилом сарае на территории промзоны.



- Через некоторое время женщина после разговора с одним из собутыльников схватила нож и предложила собеседнику выйти на улицу. Причину ссоры она позже так и не смогла вспомнить. Оказавшись снаружи помещения, обвиняемая развернулась к мужчине и с силой нанесла ему удар ножом в грудь. Оставив клинок в ране, она вернулась к компании и рассказала об учинённой расправе, – сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.



Собутыльники вызвали скорую медицинскую помощь, но мужчина умер до приезда врачей.



Следователям предстоит восстановить всю картину произошедшего и собрать доказательства. Решается вопрос об избрании в отношении женщины меры пресечения в виде заключения под стражу.

