Начальник почтового вагона украл посылки иркутян

Работники ФГУП «Почта России» обратились в транспортную полицию. Они сообщили, что при вскрытии перевозочных мешков, прибывших в Иркутск, обнаружили вскрытые упаковки почтовых отправлений. Из посылок для иркутян украли вещи.











Украденное было обнаружено во время обыска по месту жительства подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Задержанному грозит до пяти лет колонии, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.









32-летний житель Иркутска признался в краже. Он пояснил, что следуя в составе почтово-багажного поезда в качестве начальника почтового вагона, вскрыл несколько упаковок почтовых отправлений и украл из них пять сотовых телефонов, видеокамеру, рыболовный спиннинг.