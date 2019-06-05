На пожаре под Иркутском погибли мать и сын

В ночь с 4 на 5 июня произошёл крупный пожар в многоквартирном жилом доме в посёлка Маркова под Иркутском. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы города после полуночи. Звонивший сообщил, что в горит дом по улице Мира, внутри находятся люди, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.











Более двух часов понадобилось для устранения всех последствий пожара. Общая площадь, повреждённая огнем, составила 96 квадратных метров: пострадала кровля, пристроенная веранда и квартира, в которой произошло возгорание.









На момент прибытия пожарных огнём был охвачен второй этаж и кровля восьмиквартирного кирпичного дома. К тому времени выйти на улицу успели 22 жильца. Ещё одна женщина получила повреждения, выпрыгнув из горящей квартиры. С диагнозом «черепно-мозговая травма» бригада скорой медицинской помощи доставила её в городскую больницу.Звено газодымозащитной службы в ходе тушения пожара обнаружило двух погибших, ими оказались 56-летняя женщина и её 35-летний сын.По предварительной версии, причиной трагедии могла стать непотушенная сигарета, а состояние сна и алкогольное опьянение не дали шанса людям вовремя проснуться и покинуть горящее помещение.- В ходе профилактического рейда 18 мая жильцы этой квартиры были проинструктированы мерам пожарной безопасности работниками местной администрации. Однако слова специалистов не были восприняты всерьёз. Что и привело к трагическим последствиям, - отметил главный государственный инспектор Иркутского района по пожарному надзору Виктор Малеев.