05 Июня

04 Июня

Популярное

На пожаре под Иркутском погибли мать и сын

На пожаре под Иркутском погибли мать и сын
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Ещё одна женщине пришлось прыгать из горящей квартиры

В ночь с 4 на 5 июня произошёл крупный пожар в многоквартирном жилом доме в посёлка Маркова под Иркутском. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы города после полуночи. Звонивший сообщил, что в горит дом по улице Мира, внутри находятся люди, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.



На момент прибытия пожарных огнём был охвачен второй этаж и кровля восьмиквартирного кирпичного дома. К тому времени выйти на улицу успели 22 жильца. Ещё одна женщина получила повреждения, выпрыгнув из горящей квартиры. С диагнозом «черепно-мозговая травма» бригада скорой медицинской помощи доставила её в городскую больницу.

Звено газодымозащитной службы в ходе тушения пожара обнаружило двух погибших, ими оказались 56-летняя женщина и её 35-летний сын.

По предварительной версии, причиной трагедии могла стать непотушенная сигарета, а состояние сна и алкогольное опьянение не дали шанса людям вовремя проснуться и покинуть горящее помещение.

- В ходе профилактического рейда 18 мая жильцы этой квартиры были проинструктированы мерам пожарной безопасности работниками местной администрации. Однако слова специалистов не были восприняты всерьёз. Что и привело к трагическим последствиям, - отметил главный государственный инспектор Иркутского района по пожарному надзору Виктор Малеев.

Более двух часов понадобилось для устранения всех последствий пожара. Общая площадь, повреждённая огнем, составила 96 квадратных метров: пострадала кровля, пристроенная веранда и квартира, в которой произошло возгорание.



пожар смерть
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

У жителя Бурятии сгорел дом
У жителя Бурятии сгорел дом
Происшествия, 05.06.2019
Накануне в селе Бичура сгорел жилой дом
Число бытовых преступлений сократилось в Бурятии
Число бытовых преступлений сократилось в Бурятии
Происшествия, 05.06.2019
В Бурятии подвели итоги первого этапа операции «Быт-2019»
За сутки в Бурятии произошёл один лесной пожар
За сутки в Бурятии произошёл один лесной пожар
Происшествия, 05.06.2019
Он действует в Заиграевском районе
В Забайкалье перевернулась лодка с рыбаками
В Забайкалье перевернулась лодка с рыбаками
Происшествия, 05.06.2019
Они целый час держались за лодку в воде
Спустя 2 дня после улан-удэнского ЧП опрокинулся батут в Тольятти
Спустя 2 дня после улан-удэнского ЧП опрокинулся батут в Тольятти
Происшествия, 05.06.2019
Пострадали в результате опрокидывания двое детей  
В Бурятии сын прогулял деньги отца, отложенные на лечение
В Бурятии сын прогулял деньги отца, отложенные на лечение
Происшествия, 05.06.2019
Для имитации кражи юноша пролез через форточку
В Бурятии изъяли 65 тысяч бутылок контрафактного алкоголя
В Бурятии изъяли 65 тысяч бутылок контрафактного алкоголя
Происшествия, 04.06.2019
Также изъято 5,5 тысяч литров спиртосодержащей жидкости. ВИДЕО
Пенсионеры в Иркутской области лишились денег в надежде на компенсацию
Пенсионеры в Иркутской области лишились денег в надежде на компенсацию
Происшествия, 04.06.2019
Свыше миллиона рублей похитили аферисты у двоих пенсионеров
Жителю Бурятии дали 4 года колонии за пьяную езду
Жителю Бурятии дали 4 года колонии за пьяную езду
Происшествия, 04.06.2019
Такой приговор был вынесен на основании непогашенной судимости за наркотики
На севере Бурятии размыло дорогу
На севере Бурятии размыло дорогу
Происшествия, 04.06.2019
Закрыто движение между двумя посёлками

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Загрузка...
^