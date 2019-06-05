У жителя Бурятии сгорел дом

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Накануне в селе Бичура сгорел жилой дом



На момент прибытия пожарных уже горели дом, дощатый гараж, бревенчатый тепляк и сарай. Существовала угроза перехода огня на жилой дом на соседнем участке, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.



Всего к ликвидации возгорания и его последствий было привлечено 8 работников экстренных служб, 4 единицы техники.



В результате пожара огнём уничтожены дом и надворные постройки на общей площади 153 кв.м.



Предположительно, причиной стало послужило нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей.



Хозяин дома отправился жить к родственникам.



