В Бурятии подвели итоги первого этапа операции «Быт-2019»
Во время операции «Быт-2019» сотрудники полиции проверили около двух тысяч подучётных лиц. Выявлено и поставлено на учёт 102 семейных дебошира.
Кроме того, выявлено более 680 административных правонарушений, а также 114 преступлений, в том числе 77 преступлений превентивной направленности.
В целом по итогам пяти месяцев текущего года количество бытовых преступлений в республике сократилось на 17,5 %, сообщает МВД по Бурятии.
Сообщить о фактах бытового, семейного насилия нужно в дежурные части территориальных органов внутренних дел, либо по телефонам: 102 (112).
Число бытовых преступлений сократилось в Бурятии
Происшествия, Фото:
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