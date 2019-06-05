Число бытовых преступлений сократилось в Бурятии

В Бурятии подвели итоги первого этапа операции «Быт-2019»



Во время операции «Быт-2019» сотрудники полиции проверили около двух тысяч подучётных лиц. Выявлено и поставлено на учёт 102 семейных дебошира.



Кроме того, выявлено более 680 административных правонарушений, а также 114 преступлений, в том числе 77 преступлений превентивной направленности.



В целом по итогам пяти месяцев текущего года количество бытовых преступлений в республике сократилось на 17,5 %, сообщает МВД по Бурятии.



Сообщить о фактах бытового, семейного насилия нужно в дежурные части территориальных органов внутренних дел, либо по телефонам: 102 (112).



