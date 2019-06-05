Они целый час держались за лодку в воде
4 июня на озере Иван в Читинском районе рыбаки перевернулись на резиновой лодке. Мужчины находились на большом расстоянии от берега в тот момент, когда перевернулась лодка. Рыбаки около часа пробыли в воде, держась за плавательное средство.
К месту происшествия выехали сотрудники МЧС и поисково-спасательной службы ГУ «Забайкалпожспас». К этому времени местные жители уже извлекли пострадавших из воды и доставили на берег. На одном из мужчин был спасательный жилет, другой рыбак правилами безопасности пренебрёг.
Мужчин перевезли в тёплое помещение и передали врачам скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба ГУ «Забайкалпожспас».
В Забайкалье перевернулась лодка с рыбаками
Происшествия, Фото:
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