Авиакатастрофа в Шереметьево и ЧП с самолётом Улан-Удэ – Якутск связаны друг с другом

Совладелец авиакомпании S7 Владислав Филев публично поднял вопрос о безопасности самолёта Sukhoi Superjet 100 после катастрофы в московском аэропорту «Шереметьево», унесшей более 40 жизней. Во время диалога с Филевым замглавы минпромторга РФ Олег Бочаров заявил, что эта трагедия и инцидент с самолётом Улан-Удэ – Якутск в аэропорту Якутска – это «связанные вещи».
Как сообщал «Байкал-Daily», 9 октября 2018 года SSJ-100 авиакомпании «Якутия», выполнявший рейс по маршруту Улан-Удэ — Якутск, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. При движении по нерабочей части лётного поля разрушились основные опоры шасси. На борту находились 91 пассажир и 5 членов экипажа. Людям пришлось эвакуироваться на надувных трапах. 4 пассажира обратились за медицинской помощью.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерб».
4 июня на заседании подкомиссии по авиационной и космической деятельности Российского союза промышленников и предпринимателей Филев попросил замглавы минтранса России Александра Юрчика осветить результаты расследования инцидента с SSJ-100 в Якутске. Ведь у лайнера, как и во время катастрофы в Шереметьево, разрушилась стойка шасси. Дальнейшую беседу передаёт «Интерфакс».
- Так как официальных данных нет, у нас ходят слухи о том, что в рамках расследования якутского происшествия была течь из баков. Александр Алексеевич, можете вы прокомментировать? — цитирует Филева «Интерфакс».
Однако вместо представителя минтранса слово взял заместитель главы минпромторга Олег Бочаров. Он призвал отложить обсуждение этого вопроса до официального обнародования отчёта МАК о результатах расследования обоих происшествий.
- У меня есть предложение, — добавил Бочаров. — У нас завтра будет первый отчёт МАКа (по расследованию катастрофы с SSJ-100 «Аэрофлота» 5 мая), с учётом того, что здесь все сидят профессионалы, просил бы этически обойти этот вопрос, и считаю, что до официального опубликования итогов любое наше публичное высказывание (помешает расследованию), — сказал Бочаров.
- В том числе и по Якутску? — уточнил у Бочарова Филев.
- В том числе и по Якутску — это связанные вещи, — заявил на это Бочаров. — Давайте дождёмся официальных итогов. И там (по Якутску) нет официальных итогов, вы это прекрасно знаете, и здесь (по катастрофе Шереметьево) нет официальных итогов.
5 мая следовавший из Москвы в Мурманск SSJ-100 «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево, где совершил аварийную посадку и загорелся. Жертвами катастрофы стали 41 человек из находившихся на борту 78 человек. В рамках расследования трагедии рассматриваются версии об ошибке пилотирования, отказе техники, погодных условиях и другие.