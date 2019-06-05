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В Бурятии сын прогулял деньги отца, отложенные на лечение

В Бурятии сын прогулял деньги отца, отложенные на лечение
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Для имитации кражи юноша пролез через форточку

Вечером 31 мая в дежурную часть отдела полиции «Онохойский» Заиграевского района Бурятии обратился 44-летний местный житель. Он заявил о краже 45 тысяч рублей. Накопления, предназначенные для лечения, он хранил дома.

По подозрению в краже задержали 17-летнего сына заявителя.

Следствие установило, что юноша, чтобы запутать следы, пролез в дом через форточку. Зная, где отец хранит деньги, украл их. Деньги ему понадобились на празднование дня рождения. Все средства он потратил на развлечения.

Возбуждено уголовное дело о краже, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
кража
 
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