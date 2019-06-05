В Бурятии сын прогулял деньги отца, отложенные на лечение

Для имитации кражи юноша пролез через форточку



Вечером 31 мая в дежурную часть отдела полиции «Онохойский» Заиграевского района Бурятии обратился 44-летний местный житель. Он заявил о краже 45 тысяч рублей. Накопления, предназначенные для лечения, он хранил дома.



По подозрению в краже задержали 17-летнего сына заявителя.



Следствие установило, что юноша, чтобы запутать следы, пролез в дом через форточку. Зная, где отец хранит деньги, украл их. Деньги ему понадобились на празднование дня рождения. Все средства он потратил на развлечения.



Возбуждено уголовное дело о краже, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

