Для имитации кражи юноша пролез через форточку
Вечером 31 мая в дежурную часть отдела полиции «Онохойский» Заиграевского района Бурятии обратился 44-летний местный житель. Он заявил о краже 45 тысяч рублей. Накопления, предназначенные для лечения, он хранил дома.
По подозрению в краже задержали 17-летнего сына заявителя.
Следствие установило, что юноша, чтобы запутать следы, пролез в дом через форточку. Зная, где отец хранит деньги, украл их. Деньги ему понадобились на празднование дня рождения. Все средства он потратил на развлечения.
Возбуждено уголовное дело о краже, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Бурятии сын прогулял деньги отца, отложенные на лечение
Происшествия, Фото:
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