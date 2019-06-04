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В Бурятии изъяли 65 тысяч бутылок контрафактного алкоголя

В Бурятии изъяли 65 тысяч бутылок контрафактного алкоголя
Происшествия, 
Также изъято 5,5 тысяч литров спиртосодержащей жидкости. ВИДЕО

В двух регионах России полицейские провели операции по декриминализации алкогольной отрасли. В городе Клин Московской области полицейские изъяли более 20 тысяч бутылок водки, коньяка и виски. В Бурятии обнаружено свыше 65 тысяч готовых к сбыту бутылок с алкоголем.

- В Республике Бурятия сотрудники правоохранительных органов пресекли незаконное производство алкогольной продукции. Уголовное дело было возбуждено отделом по расследованию преступлений в сфере экономики СУ управления МВД России по Улан-Удэ по статье 327.1 УК РФ в отношении двоих ранее судимых местных жителей, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина России.

Обыски прошли в Улан-Удэ и в Джидинском районе, сообщили в МВД по Бурятии.

Всего было обнаружено свыше 65 тысяч готовых к сбыту бутылок с алкоголем и 5,5 тысячи литров спиртосодержащей жидкости. Также изъяты фурнитура и оборудование, используемые для изготовления фальсификата, табачная продукция с поддельными федеральными акцизными марками и около 2,4 миллиона рублей.



алкоголь контрафактная продукция
 
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