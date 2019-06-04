04 Июня

03 Июня

Популярное

Пенсионеры в Иркутской области лишились денег в надежде на компенсацию

Пенсионеры в Иркутской области лишились денег в надежде на компенсацию
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Свыше миллиона рублей похитили аферисты у двоих пенсионеров

Полицейские проводят проверку по факту обращения двух пожилых жителей Братского и Киренского районов. Пенсионеры суммарно лишились больше миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Вчера в дежурную часть пришёл 63-летний житель Киренска. Он рассказал полицейским, что несколько дней назад ему позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил пенсионеру, что за ранее приобретённые некачественные медицинские препараты ему якобы положена крупная денежная компенсация в сумме 580 тысяч рублей. Мужчина поверил собеседнику, так как ранее действительно приобретал мази от боли в спине.

В последующем житель Киренска сам созванивался с различными лжеспециалистами госструктур, рекомендованных мошенником. Они разыграли с ним сложную схему, заставив поверить в существование платежа, для получения которого ему нужно преодолеть многочисленные бюрократические трудности.

Для получения транша пожилой мужчина оплатил разными суммами «налог», «стоимость оформления документов», «услуги инкассирования» и прочие расходы, переведя через банковский терминал мошенникам больше 620 тысяч рублей, специально оформив кредит на эти цели.

Кроме того, в тот же день в органы внутренних дел обратилась 60-летняя жительница Братска. Она при аналогичных обстоятельствах перевела мошенникам более 400 тысяч рублей, поверив, что ей пришлют компенсацию за «фальсифицированные медицинские товары», купленные ранее.

Оперативники установили, что жителю Киренска звонили из Москвы, а братчанке из республики Казахстан. По обоим фактам проводится доследственная проверка.

мошенничество
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Пенсионеры в Иркутской области лишились денег в надежде на компенсацию
Пенсионеры в Иркутской области лишились денег в надежде на компенсацию
Происшествия, 04.06.2019
Свыше миллиона рублей похитили аферисты у двоих пенсионеров
Жителю Бурятии дали 4 года колонии за пьяную езду
Жителю Бурятии дали 4 года колонии за пьяную езду
Происшествия, 04.06.2019
Такой приговор был вынесен на основании непогашенной судимости за наркотики
На севере Бурятии размыло дорогу
На севере Бурятии размыло дорогу
Происшествия, 04.06.2019
Закрыто движение между двумя посёлками
В Улан-Удэ разбираются в причинах смерти 5-месячной девочки
В Улан-Удэ разбираются в причинах смерти 5-месячной девочки
Происшествия, 04.06.2019
В правительстве Бурятии состоялась встреча с родителями, чьи дети умерли или их состояние ухудшилось в больницах
В Улан-Удэ раскрыли кражу из общежития на ПВЗ
В Улан-Удэ раскрыли кражу из общежития на ПВЗ
Происшествия, 04.06.2019
Воровка оставила отпечатки пальцев
Землетрясения произошли на Байкале и в Баргузине
Землетрясения произошли на Байкале и в Баргузине
Происшествия, 04.06.2019
Разница между ними составила шесть часов
Житель Бурятии бросил украденный мотоцикл в поле
Житель Бурятии бросил украденный мотоцикл в поле
Происшествия, 04.06.2019
Мотоцикл был в неисправном состоянии
У улан-удэнца нашли сигарету с гашишным маслом
У улан-удэнца нашли сигарету с гашишным маслом
Происшествия, 04.06.2019
Мужчину привлекут к уголовной и административной ответственности

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Загрузка...
^