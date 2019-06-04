Пенсионеры в Иркутской области лишились денег в надежде на компенсацию

Свыше миллиона рублей похитили аферисты у двоих пенсионеров



Полицейские проводят проверку по факту обращения двух пожилых жителей Братского и Киренского районов. Пенсионеры суммарно лишились больше миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



Вчера в дежурную часть пришёл 63-летний житель Киренска. Он рассказал полицейским, что несколько дней назад ему позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил пенсионеру, что за ранее приобретённые некачественные медицинские препараты ему якобы положена крупная денежная компенсация в сумме 580 тысяч рублей. Мужчина поверил собеседнику, так как ранее действительно приобретал мази от боли в спине.



В последующем житель Киренска сам созванивался с различными лжеспециалистами госструктур, рекомендованных мошенником. Они разыграли с ним сложную схему, заставив поверить в существование платежа, для получения которого ему нужно преодолеть многочисленные бюрократические трудности.



Для получения транша пожилой мужчина оплатил разными суммами «налог», «стоимость оформления документов», «услуги инкассирования» и прочие расходы, переведя через банковский терминал мошенникам больше 620 тысяч рублей, специально оформив кредит на эти цели.



Кроме того, в тот же день в органы внутренних дел обратилась 60-летняя жительница Братска. Она при аналогичных обстоятельствах перевела мошенникам более 400 тысяч рублей, поверив, что ей пришлют компенсацию за «фальсифицированные медицинские товары», купленные ранее.



Оперативники установили, что жителю Киренска звонили из Москвы, а братчанке из республики Казахстан. По обоим фактам проводится доследственная проверка.



