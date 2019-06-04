Жителю Бурятии дали 4 года колонии за пьяную езду

Такой приговор был вынесен на основании непогашенной судимости за наркотики



Приговором Иволгинского районного суда Бурятия местный житель признан виновным в повторной пьяной езде. Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.



Ранее мужчина уже подвергался административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, также был судим за приобретение и хранение наркотиков в крупном размере.



С учётом в его действиях рецидива преступления, наличия непогашенной судимости, судом окончательно назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы.



Не согласившись с таким приговором, осуждённый подал жалобу в суд апелляционной инстанции. Суд пришёл к выводу, что приговор соответствует требованиям уголовно-процессуального закона, оставив осуждённого за решёткой.

