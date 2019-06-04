В центре Улан-Удэ «УАЗ Патриот» врезался в «Рено Дастер»

Авария случилась на перекрёстке
Как стало известно «Байкал-Daily», накануне, 3 июня, на перекрёстке улиц Куйбышева и Ленина произошло ДТП. Столкнулись «Рено Дастер» и «УАЗ Патриот».
По словам очевидца, «Рено» ехал по Куйбышева в сторону Смолина и на улице Ленина остановился на светофоре.
- После того, как загорелся зелёный, разрешающий сигнал светофора, он начал движение в сторону улицы Смолина. В этот момент справа от него выехал автомобиль на красный сигнал светофора «УАЗ патриот». После этого автомобили столкнулись, – рассказал «Байкал-Daily» свидетель аварии.
В аварии никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.
По словам очевидца, водитель «Патриота» не признаёт свою вину.
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