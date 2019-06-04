В центре Улан-Удэ «УАЗ Патриот» врезался в «Рено Дастер»

Как стало известно «Байкал-Daily», накануне, 3 июня, на перекрёстке улиц Куйбышева и Ленина произошло ДТП. Столкнулись «Рено Дастер» и «УАЗ Патриот».











По словам очевидца, водитель «Патриота» не признаёт свою вину.











По словам очевидца, «Рено» ехал по Куйбышева в сторону Смолина и на улице Ленина остановился на светофоре.- После того, как загорелся зелёный, разрешающий сигнал светофора, он начал движение в сторону улицы Смолина. В этот момент справа от него выехал автомобиль на красный сигнал светофора «УАЗ патриот». После этого автомобили столкнулись, – рассказал «Байкал-Daily» свидетель аварии.В аварии никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.