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В центре Улан-Удэ «УАЗ Патриот» врезался в «Рено Дастер»

В центре Улан-Удэ «УАЗ Патриот» врезался в «Рено Дастер»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Авария случилась на перекрёстке

Как стало известно «Байкал-Daily», накануне, 3 июня, на перекрёстке улиц Куйбышева и Ленина произошло ДТП. Столкнулись «Рено Дастер» и «УАЗ Патриот».



По словам очевидца, «Рено» ехал по Куйбышева в сторону Смолина и на улице Ленина остановился на светофоре.

- После того, как загорелся зелёный, разрешающий сигнал светофора, он начал движение в сторону улицы Смолина. В этот момент справа от него выехал автомобиль на красный сигнал светофора «УАЗ патриот». После этого автомобили столкнулись, – рассказал «Байкал-Daily» свидетель аварии.

В аварии никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.

По словам очевидца, водитель «Патриота» не признаёт свою вину.


ДТП
 
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